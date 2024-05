Tennis Ratloser Zverev ohne Titelform: Aus in Madrid „verwirrend“

Statt das Masters-1000-Turnier auf der schnellen Asche in der spanischen Hauptstadt wie 2018 und 2021 zu gewinnen, war für den 27-Jährigen wie schon zuletzt in Monte-Carlo (Achtelfinale) und München (Viertelfinale) vorzeitig Schluss. Früher scheiterte Zverev in seiner Karriere in Madrid bislang noch nie.