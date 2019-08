Sieg im Sprint : Radstar Ackermann gewinnt Auftakt der Deutschland-Tour

Halberstadt Pascal Ackermann hat einen Traumstart bei der Deutschland-Tour hingelegt und ist zum Auftakt gleich ins Rote Trikot des Gesamtführenden gefahren.

Los ging es am frühen Nachmittag in Hannover, wo am Vorabend bei der „Nacht von Hannover“ der ehemalige Tour-de-France-Sieger Geraint Thomas vor den beiden Deutschen Nils Politt und André Greipel gewann. Nach fast zehn Jahren Pause löst die Deutschland-Tour, die 2018 wieder ins Programm genommen wurde, große Freude bei den Sportlern aus. „Ich habe gesagt, dass ich unbedingt hier fahren will. Das ist eine Riesenchance für uns, es hat einen Riesenstellenwert für uns Fahrer“, sagte Ackermann der Deutschen Presse-Agentur. Für ihn sei es „eines der wichtigsten Rennen im ganzen Jahr“.