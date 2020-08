Polen-Rundfahrt : Radprofi Jakobsen nach Sturz offenbar in Lebensgefahr

Radprofi Jakobsen nach Sturz offenbar in Lebensgefahr

Kattowitz Exakt ein Jahr nach dem Tod des Belgiers Lambrecht ist es bei der Polen-Rundfahrt wieder zu einem schlimmen Sturz gekommen. Der Niederländer Fabio Jakobsen schwebt in Lebensgefahr, nachdem er bei hoher Geschwindigkeit ins Absperrgitter gekracht war.

Schon die Bilder vom Sturz ließen Schlimmstes befürchten. Der niederländische Radprofi Fabio Jakobsen krachte bei der Polen-Rundfahrt im Zielsprint bei hoher Geschwindigkeit direkt in die Absperrgitter und blieb reglos liegen.

Der 23-Jährige, der von seinem Landsmann Dylan Groenewegen abgedrängt worden war, befindet sich nach ersten Informationen offenbar in Lebensgefahr. Erst im vergangenen Jahr war die Rundfahrt vom Todesfall des Belgiers Bjorg Lambrecht überschattet worden.

Wie der Weltverband UCI mitteilte, sei der 23-Jährige in einem ernsten Zustand. Er soll schwere Kopfverletzungen erlitten haben und in ein künstliches Koma versetzt worden sein. „Der Zustand ist sehr ernst. Er ist in Lebensgefahr. Er hat viel Blut verloren, aber er wurde erfolgreich intubiert, seine Atemwege waren frei. Wir gaben ihm Sauerstoff. Das Herz funktionierte gut“, erklärte Rennärztin Barbara Jerschina im polnischen Fernsehen Polsat. „Unsere Gedanken und unsere Gebete sind bei Fabio Jakobsen“, teilte sein Team Deceuninck-Quick Step mit.