Basketball-Profiliga : Proteste auch bei Schröder-Start in NBA-Restsaison

Orlando Fast alle NBA-Profis protestieren beim Start nach der Corona-Pause gegen Rassismus und Ungerechtigkeit. Die OKC Thunder um Dennis Schröder lassen sich auch von einer politischen Warnung nicht abbringen. Nur einzelne Spieler schließen sich nicht an.

Auch wenn in den weiteren Partien an den ersten Tagen der Saisonfortsetzung auf dem Gelände von Disney World in Orlando die überwältigende Mehrheit der NBA-Spieler diese Form des Protests wählte, gab es einzelne Profis, die darauf verzichteten. Meyers Leonard von den Miami Heat erklärte, dass er die Black-Lives-

Matter-Bewegung (Schwarze Leben zählen) unterstütze, blieb aber bei der amerikanischen Nationalhymne stehen. „Mir ist bewusst, was los ist. Aber ich kann beides sein. Mein Patriotismus geht tief.“