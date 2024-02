Biathlon-WM Preuß patzt: Mixed-Staffel zum WM-Start ohne Medaille

„Mir tut es einfach nur mega leid für die anderen. Das ist wirklich mega schade“, sagte Preuß in der ARD. „Irgendwie ist mir das Laktat so reingeschossen. Meine Oberschenkel haben nur noch gezittert, auf der Runde habe ich mich schwergetan.“ Bei widrigen Bedingungen lag das Quartett lange in Führung, überquerte die Ziellinie nach 4 x 6 Kilometer aber 1:30,9 Sekunden hinter Weltmeister Frankreich. Silber sicherte sich der geschlagene Topfavorit Norwegen vor Schweden, das in der ersten von zwölf WM-Entscheidungen Bronze holte.