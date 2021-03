Biathlon-Weltcup : Preuß mit Chance auf Gesamtweltcup-Podest - Lesser Fünfter

In Östersund Sechste in der Verfolgung: Franziska Preuß. Foto: Sven Hoppe/dpa

Östersund Mit den Podestplätzen wurde es für die deutschen Biathleten auch am vorletzten Tag des Weltcup-Winters nicht. Franziska Preuß kann sich im finalen Massenstart noch einen besonderen Erfolg sichern.

Durch ihren sechsten Platz in der Verfolgung am Samstag im schwedischen Östersund hat die 27-Jährige beim großen Finale am Sonntag (13.00 Uhr/ARD und Eurosport) im Massenstart noch die große Chance, sich Platz drei in der Weltcup-Gesamtwertung zu verdienen. So weit vorn war die ehemalige Weltmeisterin noch nie.