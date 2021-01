Weltcup Biathlon : Preuß glänzt in Oberhof: Staffelsieg und Massenstart-Zweite

Preuß glänzt in Oberhof: Staffelsieg und Massenstart-Zweite

Oberhof Die deutschen Biathletinnen können doch noch gewinnen. Der Erfolg mit der Staffel in Oberhof sorgt für Erleichterung. Franziska Preuß glänzt aber auch alleine. Bei den Männern reicht es nicht fürs Podest, doch das ist nicht der Grund für eine wütende Ansprache.

Der knapp verlorene Zielsprint konnte Franziska Preuß die Laune nicht verderben. „Ich habe alles probiert, was ich konnte, aber ich war echt so kaputt. Ich bin trotzdem richtig froh über den zweiten Platz“, sagte die Biathletin nach ihrem zweiten Coup beim Heim-Weltcup in Oberhof.