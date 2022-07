Tour de Franace : Preis eines Neuwagens: Das Tour-Rad von Tadej Pogacar

Lille Für das Geld könnte man sich problemlos einen Kleinwagen leisten. Neu, versteht sich. Für das Rad des zweimaligen Tour-Siegers Tadej Pogacar müsste man je nach Konfiguration über 15.000 Euro bezahlen.

Dafür erhält man ein Hightech-Gerät, welches in der Bergversion sehr nah am offiziellen Gewichtslimit von mindestens 6,8 Kilogramm ist. Die Rennmaschine des 23-Jährigen in der Übersicht.