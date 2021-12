Ski alpin : Positiver Corona-Test: Rekordjagd von Shiffrin gebremst

Lienz Mikaela Shiffrin muss wegen eines positiven Corona-Tests bei den Rennen in Lienz passen. Sie ist kein Einzelfall in der alpinen Olympia-Saison. Die Jagd auf den Rekord ihrer Landsfrau muss warten.

Es gehe ihr gut, teilte die 26-Jährige über die sozialen Netzwerke mit. Sie befinde sich aber in häuslicher Isolation und werde die anstehenden Weltcup-Rennen im österreichischen Lienz verpassen. Ihren Teamkolleginnen wünsche sie für den Riesenslalom am Dienstag und den Slalom am Mittwoch (jeweils 10.00 und 13.00 Uhr) viel Glück.

Im Gesamtweltcup, den sie schon dreimal gewonnen hat, liegt Shiffrin mit 750 Punkten auch aktuell wieder an der Spitze. In Lienz, wo sie vor zwei Jahren einen Doppelsieg feierte, hätte sie erneut zu den großen Favoritinnen gezählt. Bei den Olympischen Winterspielen in Peking im Februar will sie gleich in mehreren Disziplinen um Gold mitfahren.