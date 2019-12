DFL-Mitgliederversammlung : Polizeikosten: Fußball-Clubs lehnen Bremens Vorschlag ab

Erwägt im Polizeikostenstreit sogar rechtliche Schritte gegenüber der DFL: Hubertus Hess-Grunewald. Foto: Carmen Jaspersen/dpa.

Neu-Isenburg Die Deutsche Fußball Liga hält heute in Frankfurt am Main ihre Mitgliederversammlung ab. Eines der wichtigsten Themen: Wer kommt in Zukunft für die zusätzlichen Polizeikosten bei Hochsicherheitsspielen auf? Das ist mittlerweile ein Streit innerhalb des Fußballs.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Ein von Bundesligist Werder Bremen beantragter Solidarfonds zur Finanzierung einer Kostenbeteiligung an Polizeieinsätzen bei Hochrisikospielen ist auf der Mitgliederversammlung der Deutschen Fußball Liga abgelehnt worden.

Die Mehrheit der 36 Erst- und Zweitligisten votierte bei dem Treffen in Neu-Isenburg gegen eine Umlage der zusätzlichen Kosten auf alle Vereine. Wie die DFL mitteilte, sollen künftig fällig werdende Gebührenbescheide in gleicher Weise behandelt werden wie bisher. Ein wie auch immer geartetes Fonds-Modell stehe für die DFL weiterhin nicht zur Debatte.