Deutschland Tour Politt punktet in St. Wendel - Vernon gewinnt Sekundenhatz

Auf einige große Namen, deren Teilnahme rund 14 Tage vor dem Start von den Organisatoren noch angekündigt wurde, fanden doch nicht den Weg ins Saarland. So verzichtet der britische Titelverteidiger Adam Yates, in diesem Jahr Dritter der Tour de France, ebenso auf einen Start wie sein Landsmann Chris Froome, seines Zeichens viermaliger Gewinner der Frankreich-Rundfahrt. Das Fehlen Froomes habe keine besonderen Gründe, wie sein Team Israel - Premier Tech am Rande des Auftakts auf dpa-Anfrage mitteilte.