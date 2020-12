Nach negativen Corona-Tests : Polens Skispringer können bei Tournee-Auftakt starten

Oberstdorf Das ging schnell: Nach einem Tag Hin und Her sollen die Polen doch zum Start der Vierschanzentournee mitspringen dürfen. Voraussetzung waren zwei negative Testreihen des gesamten Teams. Für den Dienstag wird nun das geplante Programm geändert.

Ein positiver Corona-Test bei Skispringer Klemens Muranka hatte am Montag eigentlich zum Ausschluss der Polen von der Qualifikation und vom an diesem Dienstag geplanten Auftaktspringen in Oberstdorf geführt. Am Montagabend hatten Muranka und seine Teamkollegen dann komplett negative Befunde erhalten und der Weltverband Fis hatte mitgeteilt, dass die Mannschaft bei einem weiteren negativen Testergebnis nun doch starten könne.