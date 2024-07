Tennis Pokal von Prinzessin Kate - Alcaraz triumphiert in Wimbledon

Die Grand-Slam-Ehren von Alcaraz schmücken nun die Titel bei den US Open 2022, in Wimbledon 2023 und 2024 und Roland Garros 2024. Mit vier Triumphen in seinen ersten vier Endspielen bei den bedeutendsten Turnieren seiner Sportart wandelt er auf den Spuren von Tennis-Ikone Federer, dem das zuvor in der Open Ära als Einzigem gelang. Erst als es um seine Tanzkünste und den Champions-Abend mit Damen-Siegerin Barbora Krejcikova ging, musste er auch Schwäche einräumen: „Könnte besser sein, denke ich.“ Die Tschechin hatte sich am Samstag 6:2, 2:6, 6:4 gegen die Italienerin Jasmine Paolini behauptet.