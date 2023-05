NBA-Playoffs Phoenix verkürzt gegen Denver - Boston siegt bei 76ers

Angeführt von ihren Starspielern Devin Booker und Kevin Durant siegten die Suns mit 121:114 (67:52) und verkürzten in der Best-of-Seven-Serie auf 1:2. Der überragende Booker erzielte 47 Punkte, Durant steuerte 39 Zähler bei und war bis in die Schlusssekunden der einzige Spieler seines Teams, der Freiwürfe bekam. In Abwesenheit des verletzten Chris Paul kam kein anderer Spieler der Suns auf mehr als sieben Zähler.