Golf PGA Championship: Kaymer überrascht zum Auftakt in Kentucky

Nicht so gut lief es für Superstar Tiger Woods. Der 15-malige Major-Champion aus Kalifornien spielte nur eine 72er-Runde. Der 48-Jährige muss sich in der zweiten Runde steigern, um sich für die beiden entscheidenden Runden am Wochenende zu qualifizieren. Bei einem schweren Autounfall im Februar 2021 hatte sich die langjährige Nummer eins der Welt mehrfach das rechte Bein gebrochen. Seitdem tritt Woods nur noch bei wenigen ausgesuchten Turnieren an.