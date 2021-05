Major-Turnier : PGA Championship: Golfstar Kaymer verpasst den Cut

Kiawah Island Deutschlands Top-Golfer Martin Kaymer ist bei der 103. PGA Championship vorzeitig ausgeschieden.

Der 36-Jährige aus Mettmann spielte am zweiten Tag auf dem Ocean Course im Kiawah Island Golf Resort im US-Bundesstaat South Carolina nur eine 77er-Runde. Mit insgesamt 152 Schlägen verpasste der zweimalige Major-Sieger den Cut und damit die Qualifikation für die beiden entscheidenden Runden am Wochenende.