US Open : Petkovic in New York in Runde drei - Aus für Siegemund

Steht bei den US Open in Runde drei: Andrea Petkovic in Aktion. Foto: Eduardo Munoz Alvarez/AP.

New York Andrea Petkovic hat bei den US Open in New York überraschend die dritte Runde erreicht. Die Darmstädterin setzte sich etwas unerwartet gegen die an Nummer sechs gesetzte Petra Kvitova aus Tschechien mit 6:4, 6:4 durch.

Die 31-Jährige verwandelte nach 1:35 Stunden ihren ersten Matchball. Nach langer Durststrecke sorgte Petkovic beim letzten Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison damit wieder für positive Schlagzeilen.