European Open : Petkovic in Hamburg weiter - Kuhn verpasst Sensation

Hamburg Andrea Petkovic feierte ihren Viertelfinaleinzug mit einem Tänzchen, Nicola Kuhn schleppte sich hingegen humpelnd vom Platz. Als großer Außenseiter verpasste der 22 Jahre alte Tennisprofi in Runde eins bei den European Open in Hamburg die Sensation gegen Jungstar Carlos Alcaraz.

Angeschlagen unterlag Kuhn in 2:26 Stunden mit 6:3, 1:6, 6:7 (3:7) dem drei Jahre jüngeren Spanier. Der Weltranglisten-Sechste Alcaraz ist beim ATP-Turnier am Rothenbaum an Nummer eins gesetzt und der große Favorit für seinen fünften Turniersieg des Jahres.

Bei den Damen ist die 34 Jahre alte Petkovic als einzige deutsche Tennisspielerin noch im Rennen um den Titel am Rothenbaum. Mit einer stabilen Leistung bezwang sie bei Temperaturen von rund 34 Grad im Achtelfinale die Japanerin Misaki Doi mit 6:4, 6:3. „Es war hitzig, metaphorisch und auf dem Platz“, sagte Petkovic. Die Gegnerin der an Nummer acht gesetzten Vorjahresfinalistin in der Runde der besten Acht wird erst am Mittwoch ermittelt.