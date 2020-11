Weltcup in Kontiolahti : Peiffer knackt WM-Norm - Bö-Sieg im biathlon-Sprint

Mit Rang sieben im Sprint bester deutscher Biathlet in Kontiolahti: Arnd Peiffer am liegend Anschlag. Foto: Markku Ulander/Lehtikuva/dpa

Kontiolahti Olympiasieger Arnd Peiffer hat gleich im zweiten Rennen der neuen Biathlon-Saison die WM-Norm geschafft. Im Weltcup-Sprint von Kontiolahti lief der 33-Jährige als bester Deutscher auf Rang sieben.

Nach Rang drei im Einzel am Samstag zeigte Erik Lesser (1 Fehler/+ 1:09,4 Minuten) als Neunter auch am Sonntag eine starke Vorstellung. Der 32-Jährige, in der Vorsaison nach schwachen Leistungen zwischenzeitlich in den zweitklassigen IBU-Cup versetzt, hatte sich erst in zwei internen Ausscheidungsrennen für den Weltcup qualifiziert.