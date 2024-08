Radsport Pedersen gewinnt Deutschland Tour

Seinen letzten Auftritt beim wichtigsten deutschen Rennen hatte Simon Geschke. Der 38-Jährige beendet im Herbst seine Karriere und setzte auf der Schlussrunde in der Hauptstadt des Saarlandes noch mal eine - letztlich erfolglose - Attacke. „Das war vielleicht mein letztes Rennen auf deutschem Boden“, sagte Geschke in der ARD. „Es hat Spaß gemacht. In Deutschland Rennen zu fahren, ist mittlerweile eine Rarität, und mit der Nationalmannschaft macht es immer Spaß.“