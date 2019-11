2. Liga : Pauli verlängert Sieglos-Serie - Dresden beendet Talfahrt

Hamburg Die Sieglos-Serie des FC St. Pauli in der 2. Fußball-Bundesliga geht auch gegen den VfL Bochum weiter. Dynamo Dresden feiert indes einen wichtigen Sieg im Kellerduell.

Der FC St. Pauli hat seine sportliche Durststrecke in der 2. Fußball-Bundesliga fortgesetzt und blieb auch im fünften Ligaspiel in Serie ohne Sieg.

Im Heimspiel gegen den VfL Bochum musste sich der Kiezclub am Freitagabend trotz eines überlegen geführten Spiels mit einem mageren 1:1 (1:1) begnügen. Im zweiten Spiel des Abends gewann Dynamo Dresden das Kellerduell gegen den SV Wehen Wiesbaden mit 1:0 (1:0).

Vor 25.444 Zuschauern war der Schwede Alexander Jeremejeff (41.) mit seinem Tor der Matchwinner im Rudolf-Harbig-Stadion. Wiesbaden überließ Dresden zunächst freiwillig den Ball, doch die Gastgeber spielten sich keine Chancen heraus. Ganz anders der SVWW, der durch Manuel Schäffler (26.) in Führung ging. Doch weil der Ball beim Dynamo-Angriff zuvor im Toraus war, gab Schiedsrichter Martin Petersen (Stuttgart) nach Videobeweis den Treffer nicht und entschied auf Abstoß für Wiesbaden.

„Das ist für mich nicht nachvollziehbar. Die Szene hatte gar nichts mehr mit dem Tor zu tun. Wir sind entscheidend benachteiligt worden“, schimpfte Wiesbadens Trainer Rüdiger Rehm am Sky-Mikrofon. „Dadurch ist das ganze Spiel kaputt gegangen. Das ist bitter für uns und den ganzen Fußball. Wir brauchen doch gar keinen Schiedsrichter mehr zum Spiel mitnehmen, wenn alles in Köln entschieden wird.“ Dynamo-Trainer Christian Fiel räumte ein: „Wir müssen dankbar sein, dass der Schiedsrichter so entschieden hat.“