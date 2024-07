Radsport Pattsituation bei Schotter-Spektakel - Pogacar bleibt Erster

Tadej Pogacar rauschte in höllischem Tempo über die weißen Schotterpisten der Champagne, doch seinen Rivalen konnte der Alleskönner einfach nicht entwischen. Das große Spektakel auf den steinigen Feldwegen endete unter den Top-Stars der Branche auf der neunten Etappe der 111. Tour de France in einer Pattsituation. Am Ende des mit Spannung erwarteten Schlagabtauschs der Großen Vier erreichten Pogacar, Titelverteidiger Jonas Vingegaard, Weltmeister Remco Evenepoel und Primoz Roglic Seite an Seite das Ziel in Troyes.