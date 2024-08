Frankreich-Rundfahrt Party in Alpe d'Huez: Deutsches Team feiert Tour-Sieg

Als Vierte erreichte Niewiadoma das Ziel in Alpe d'Huez und war die große Siegerin. „Am Ende sind es vier Sekunden für uns. Das ist einfach geil. Ein anderes Wort fällt mir dafür nicht ein“, sagte Lauke. Seine Top-Fahrerin wurde für einen großen Kampf belohnt. „Der letzte Kilometer war so wahnsinnig, so schmerzhaft. Ich weiß nicht, was ich im Ziel wirklich gefühlt habe“, sagte Niewiadoma.