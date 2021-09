Paralympics : Nächste Medaille für deutsches Team – Silber im Straßenrennen

Holte in Tokio auch eine Medaille im Straßenrennen: Annika Zeyen. Foto: Marcus Brandt/dpa

Oyama Deutschland hat die nächste Medaille bei den paralympischen Spielen gewonnen. Beim Zeitfahren errang Annika Zeyer eine Stufe auf dem Siegerpodest.

Im Straßenrennen über 26,4 Kilometer landete die querschnittsgelähmte Bonnerin am Mittwoch in 56:21 Minuten auf dem Silberrang. Sechs Sekunden schneller war auf der ehemaligen Formel-1-Strecke am Fuße des Fuji die Niederländerin Jennette Jansen.