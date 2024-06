French Open Paolini und Andrejewa überraschen mit Halbfinal-Einzug

Paolini setzte die italienischen Festtage in Paris fort. Einen Tag vor der Weltranglisten-15. war schon ihr Landsmann Jannik Sinner bei den Herren ins Halbfinale eingezogen. Damit stehen laut Sportdatenanbieter Opta erstmals Tennisprofis aus Italien in der Profi-Ära in Halbfinals der beiden Einzel-Wettbewerbe eines Grand-Slam-Turniers. Der 22-jährige Sinner wird zudem unabhängig vom Ausgang seines Matches am Freitag gegen den Spanier Carlos Alcaraz ab der kommenden Woche als erster Italiener die Nummer eins der Weltrangliste übernehmen.