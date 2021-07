Tennis-Grand-Slam-Turnier : Otte nach Wimbledon-Erfahrung gegen Murray: Es war irreal

London Dieses Match gegen Andy Murray in Wimbledon wird Oscar Otte trotz der knappen Niederlage sein Leben lang nicht vergessen. Am Ende hatte der aufgewühlte Tennisprofi aus Köln eine kleine Erinnerungslücke.

Der deutsche Tennisprofi hatte dem von ihm verehrten zweimaligen Champion einen großartigen Kampf geboten, aber am Ende mit 3:6, 6:4, 6:4, 4:6, 2:6 verloren. „Ich werde jetzt ein paar Tage ein bisschen piano machen, dann wird wieder voll angegriffen“, kündigte der 27-jährige Kölner an. Otte hatte sich durch die Qualifikation erstmals in das Hauptfeld des Grand-Slam-Turniers gespielt und gleich die zweite Runde erreicht.

Das Match soll ihm bei seinem Spiel in den nächsten Jahren helfen. „Es zeigt mir einfach, dass ich ein gutes Level habe“, sagte Otte, der sonst auch bei zweitklassigen Turnieren antreten muss. Murray habe ihm bei der Gratulation am Netz geraten: „Mach so weiter, spiel so weiter. Dann kommen die Ergebnisse.“ Ganz genau konnte sich Otte nach dem aufregenden Tennis-Abend in London an das Gespräch mit seiner Ikone aber gar nicht mehr erinnern.