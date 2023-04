Tennis Otte erreicht Achtelfinale in München - Struff verliert

Für Otte war der Auftaktsieg in München erst der vierte Erfolg in diesem Jahr. Seit seiner Knie-Operation im vergangenen Sommer wartet der Deutsche auf große Erfolgserlebnisse auf der Tour. Das mit rund 560.000 Euro dotierte Turnier in München will Otte nutzen, um sich sein Selbstvertrauen zurückzuholen. „Ich bin erleichtert. Bisschen Druck ist von den Schultern“, sagte der Vorjahres-Halbfinalist.