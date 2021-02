Sieg in Melbourne : Osaka kürt sich zur Australian-Open-Siegerin

Melbourne Naomi Osaka gewinnt zum zweiten Mal die Australian Open. Im Endspiel von Melbourne hat die 23-Jährige die amerikanische Außenseiterin Jennifer Brady klar im Griff. Osaka streicht für ihren vierten Grand-Slam-Titel eine ordentlich Summe ein.

In der Weltrangliste wird Osaka am Montag vom dritten auf den zweiten Platz vorrücken. Brady verpasste am Tag vor dem Herren-Endspiel zwischen dem serbischen Rekordsieger Novak Djokovic und Herausforderer Daniil Medwedew aus Russland in ihrem ersten großen Finale ihren ersten Grand-Slam-Titel.