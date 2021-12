Corona-Pandemie : Omikron: Pekings Olympia-Macher spüren „gewaltigen Druck“

Peking Mit einer „dynamischen Null-Covid-Strategie“ und extrem strengen Maßnahmen wollen Pekings Olympia-Organisatoren das Virus von den Winterspielen fernhalten. Macht Omikron ihnen einen Strich durch die Rechnung?

Die Pandemie konfrontiert die Organisatoren der Olympischen Winterspiele in sechs Wochen in Peking nach eigenen Worten mit „gewaltigem Druck und Herausforderungen“.

Lockdown in Xi'an

China verfolge eine „dynamische Null-Covid-Strategie“, betonte Han Zirong, die auch Generalsekretärin des Organisationskomitees ist. Ob neue Maßnahmen vor oder während der Spiele vom 4. bis 20. Februar ergriffen werden müssten, hänge von der Veränderung der Lage weltweit und in China ab - besonders von der Ansteckung und Schädlichkeit der Omikron-Variante. „Wir schenken den Veränderungen in der Pandemie große Aufmerksamkeit“, sagte Han Zirong. „Nur indem wir flexibel bleiben, können wir die Risiken und Herausforderungen bewältigen, die uns die Corona-Pandemie bringt.“

Strikte Vorsichtsmaßnahmen für die Spiele

Für die Spiele, die in Peking sowie in Yanqing und Zhangjiakou in der Hügellandschaft vor den Toren der Hauptstadt stattfinden, werden ohnehin schon strikte Vorsichtsmaßnahmen ergriffen. Alle Olympia-Teilnehmer können sich nur in „geschlossenen Kreisläufen“ bewegen, müssen sich täglich testen lassen und werden bei einer Infektion sofort isoliert. Ausländische Zuschauer sind auch nicht zugelassen. Ob und unter welchen Umständen inländisches Publikum teilnehmen kann, wird nach Darstellung von Han Zirong noch weiter erkundet. Die Pläne würden „zur rechten Zeit“ verkündet.