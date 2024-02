Wintersport Olympiasiegerin Neise verpasst ersten WM-Titel im Skeleton

Jacqueline Pfeifer von der RSG Hochsauerland kam auf Platz fünf. „Es war eine sehr gute Leistung von mir, aber schade, dass ich an einer Medaille vorbeigeschrammt bin. So ein spannendes Rennen war der Wahnsinn“, sagte Pfeifer. Titelverteidigerin Susanne Kreher vom BSC Sachsen Oberbärenburg haderte wie schon am Vortag mit dem Material und musste sich mit Rang zehn begnügen. „Es ist schwierig, ich hatte einfach keinen Speed, es tut einfach nur weh“, kommentierte Kreher.