Weltcup in Kontiolahti : Olympiasiegerin Herrmann gewinnt Biathlon-Sprint in Finnland

Kontiolahti Denise Herrmann schafft ihren zweiten Saisonsieg. Knapp einen Monat nach ihrem Gold-Coup bei den Winterspielen klappt es auch im Weltcup. Die Sächsin geht nun als Favoritin in das nächste Rennen.

Starke Form

Herrmann zeigte hingegen knapp einen Monat nach ihrem Olympiasieg in Peking, dass sie noch immer in starker Form ist. In China hatte sie über 15 Kilometer triumphiert und den größten Erfolg ihrer Laufbahn gefeiert. Nun klappte es auch über die halbe Distanz. Schon vor zwei Jahren war ihr in Nordkarelien der Weltcupsieg im Sprint gelungen. „Eigentlich mag ich die Strecken hier nicht so, aber mir gelingen hier oft ganz gute Rennen“, sagte Herrmann: „Mit einem Fehler war man heute gut dabei, es war auch ein bisschen windig.“