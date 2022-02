Winterspiele in Peking : Olympia in China: Deutsche Athleten loben „coole Spiele“

Olympia in China: Deutsche Athleten loben „coole Spiele“

Winterspiele in Peking

Skirennfahrerin Kira Weidle ist von der Organisation der Winterspiele in Peking positiv überrascht. Foto: Michael Kappeler/dpa

Peking Aller vorolympischen Kritik zum Trotz sind viele deutsche Athleten voll des Lobes für die Winterspiele. Die meisten finden sie richtig cool und gelungen. Die kritischen Stimmen sind in der Unterzahl.

Das Wort positiv muss in Corona-Zeiten nicht immer etwas Negatives heißen. Viele deutsche Athleten benutzen es zum Ausklang der Olympischen Winterspiele in Peking häufig und loben das Spektakel auf Eis und Schnee nach extrem unterkühlten Erwartungen in höchsten Tönen.