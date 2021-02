Sommerspiele 2032 : Olympia an Rhein und Ruhr ausgebremst

Olympia an Rhein und Ruhr ausgebremst

Frankfurt/Main Die Bevorzugung von Brisbane als Olympia-Bewerber für 2032 durch das Internationale Olympische Komitee ist für viele eine Vorentscheidung - und das Aus der Initiative Rhein-Ruhr.

Deutschland hat das Bewerbungsrennen um die Olympischen Spiele 2032 schon so gut wie verloren, bevor es richtig begonnen hat.

„Langjährige Beobachter der Szene haben genau dieses schon seit geraumer Zeit prognostiziert“, unterstrich die SPD-Politikerin. „Und das neue Auswahlsystem, von IOC-Präsident Thomas Bach als „kostengünstiger und unpolitischer, zudem jegliche unzulässige Einflussnahme verhindernd“ gepriesen, ist aus meiner Sicht an Intransparenz kaum noch zu überbieten“, fügte Freitag hinzu.

Damit würden andere Interessenten „nun zu Statisten“. Darunter die Region Rhein-Ruhr, die lange drauf vertraut habe, dass das in der IOC-Reformagenda 2020 beschriebene „Primat der Nachhaltigkeit tatsächlich eine Rolle für die Entscheidung spielen würde“, so Freitag.

Die privaten Initiatoren der Rhein-Ruhr-Bewerbung wollen ihre Bemühungen, Deutschland 60 Jahre nach den Sommerspielen 1972 in München wieder zum Schauplatz zu machen, fortsetzen. Mit welchen Eifer noch, dürfte auf einer vor dem IOC-Beschluss geplanten Pressekonferenz am 26. Februar sichtbar werden.

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) will vom Treffen mit den Bürgermeistern der betreffenden Städte berichten - und wohl auch, ob die Bürgerbefragung zu Olympia im Herbst noch stattfinden wird. „Der Termin bietet die optimale Gelegenheit, die aktuellen Entwicklungen zu bewerten“, teilte ein Sprecher mit.

Für Hartung ist das Rhein-Ruhr-Konzept ein Gegenentwurf zu herkömmlichen Bewerbungen, nämlich mit einer Region anzutreten, unter starker Einbeziehung der Athleten und mit Rückenwind aus der Zivilgesellschaft. „Jetzt sieht es so aus, dass die Chancen darauf, einen solchen Gegenentwurf zu gestalten, geschrumpft sind“, sagte er.

Die indirekte Absage des IOC an die Mitbewerber der australischen Stadt in Queensland verlängert die Geschichte der Enttäuschungen und Niederlagen deutscher Bewerbungsversuche um Sommerspiele mit Berlin (für 2000), Leipzig (2012) und Hamburg (2024) oder für den Winter mit Berchtesgaden (1992) und München (2018 und 2022).

DOSB-Präsident Alfons Hörmann wurde bei der Eröffnungsfeier der nordischen Ski-WM in Oberstdorf von der IOC-Präferenz für Brisbane kalt erwischt. „Dass das IOC die Entscheidung über die Olympischen Spiele 2032 nicht 2025 trifft, sondern bereits vier Jahre früher eine Weichenstellung vornimmt, kommt überraschend“, sagte der Chef des Deutschen Olympischen Sportbundes. Sie sei aber vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie nachvollziehbar: „Berechenbarkeit und Planungssicherheit für die olympische Bewegung haben in den zurückliegenden zwölf Monaten seit Beginn der Pandemie deutlich an Bedeutung gewonnen.“