Tennis-Superstar Olympia 2024 als großes Ziel für Novak Djokovic

Gold bei Olympia fehlt Djokovic noch in seiner eindrucksvollen Karriere. 2008 in Peking hatte der Serbe Bronze gewonnen, danach war er in London, Rio de Janeiro und Tokio jeweils ohne Medaille geblieben. In Tokio hatte Djokovic vor zwei Jahren im Halbfinale gegen den späteren Olympiasieger Alexander Zverev verloren.