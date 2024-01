Eishockey Oilers mit NHL-Rekordserie: Draisaitl trifft bei Sieg

Montreal · Der Katastrophenstart in die Saison scheint vergessen: Die Edmonton Oilers holen in der NHL den zehnten Sieg in Serie. Das gab es noch nie. Draisaitl trifft. Für einen jungen Deutschen läuft es auch.

Leon Draisaitl (2.v.r.) von den Edmonton Oilers jubelt mit seinen Teamkollegen nach seinem Treffer. Foto: Graham Hughes/The Canadian Press via AP/dpa

Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers den zehnten NHL-Sieg in Serie geholt und damit einen Team-Rekord aufgestellt. Der Kölner traf beim 2:1 gegen die Montreal Canadiens zum Ausgleich und ermöglichte die Verlängerung. Den Siegtreffer erzielte Evan Bouchard. Zu seinem 20. Saisontor stocherte Draisaitl den Puck nach einer Parade von Montreals Schlussmann Sam Montembeault mit der Spitze seines Schlägers über die Linie. „Deren Torwart hat großartig gespielt und viele Paraden gegen unsere Topjungs gezeigt, aber wir sind dran geblieben und wir wussten, dass wir ein oder zwei machen werden“, sagte Draisaitl. „Das ist sehr reifes Eishockey. Viele Teams spielen gegen uns sehr hart. Kompliment an die Gruppe, dass wir uns da durchsetzen und schließlich Siege bekommen.“ Die Oilers haben nach furchtbarem Saisonstart inzwischen 23 Siege in 39 Partien angesammelt und sind wieder in Reichweite zu den Playoff-Plätzen ihrer Division. Hilfreich war dabei auch die Niederlage der Los Angeles Kings gegen die Detroit Red Wings um Moritz Seider, der beim 5:3 für Detroit ohne Torbeteiligung blieb. Tim Stützle war beim 5:4 der Ottawa Senators gegen die San Jose Sharks dagegen an gleich vier Toren als Vorlagengeber beteiligt. © dpa-infocom, dpa:240114-99-602422/3

(dpa)