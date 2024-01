Australian Open Ohne zu glänzen: Djokovic in Melbourne weiter auf Kurs

Allerdings wusste der Weltranglisten-Erste aus Serbien erneut nicht komplett zu überzeugen. Im ersten Satz musste der 36-Jährige zwei Satzbälle abwehren, den zweiten Durchgang gab er dann sogar ab. Erst als bei Fritz die Kräfte nachließen, riss Djokovic die Partie an sich. Im Halbfinale am Freitag bekommt es Djokovic entweder mit dem in Melbourne bislang stark aufspielenden Jannik Sinner aus Italien oder dem Russen Andrej Rubljow zu tun.