Skiflug-WM in Planica : Ohne „Rucksack“: Eisenbichler als Profiteur der Krise

Bester in der Qualifikation zur Skiflug-WM in Planica: Markus Eisenbichler. Foto: Darko Bandic/AP/dpa

Planica Millionen Menschen wurde im Frühjahr wegen der Corona-Krise ihr gewohnter Ablauf genommen. Markus Eisenbichler hat genau das geholfen. Nach einem Sommer mit Training statt Wettkampf und Heimat statt Reisen ist der Bayer einer der stabilsten Flieger der Welt.

Den Lohn für die harte Arbeit gibt es jetzt. Eisenbichler ist nach starker Sommervorbereitung samt deutschem Meistertitel seit Wochen der mit Abstand beste deutsche Adler. Er geht auch in die Skiflug-WM in Planica am Freitag (16.00 Uhr/ZDF und Eurosport) als einer der ganz großen Favoriten. Dies untermauerte er bereits bei der Qualifikation, als er 225,5 Meter weit flog und die Vorausscheidung gewann. „Yes“, rief Eisenbichler in die Kamera, nach seinem Flug hatte er zuvor selbstbewusst die Faust gezeigt.