Tour de France Ohne Gegenwehr: Pogacar kommt Tour-Sieg in Alpen näher

In der Gesamtwertung baute der Mann im Gelben Trikot seinen komfortablen Vorsprung deutlich aus. 5:03 liegt er nun vor Titelverteidiger Vingegaard, 7:01 vor dem Dritten Evenepoel. Wenn es zu keinem Leistungseinbruch, keiner Krankheit sowie Sturz kommt, dann dürfte Pogacar am Sonntag in Nizza an der Côte d'Azur seinen dritten Tour-Sieg bejubeln.