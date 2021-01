Geschasster Bundestrainer : Offener Brief: Eissprinter wehren sich gegen Leger-Aus

Berlin Wenige Tage vor dem verspäteten Saisonauftakt mit der EM in Heerenveen herrscht Unruhe unter den deutschen Eisschnellläufern. Vier Athleten kritisieren die mangelnde Kommunikation im Verband und beklagen sich über das Aus für Sprint-Bundestrainer Danny Leger.

In einem Offenen Brief kritisieren Dufter, Stefan Emele (Erfurt), Jeremias Marx (Erfurt) und Hendrik Dombek (München) vor allem die mangelnde Kommunikation in der Deutschen Eisschnelllauf- und Shorttrack-Gemeinschaft. „Viele Athleten der DESG sind momentan sehr unzufrieden mit der Situation. Kommuniziert wird mit den Sportlern so gut wie gar nicht“, heißt es in dem Schreiben.