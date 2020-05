Olympiasiegerin : Österreichischer Ski-Star Anna Veith beendet Karriere

Rohrmoos Die österreichische Ski-Rennläuferin Anna Veith hat ihre aktive Karriere beendet.

Im Weltcup ging Veith 251 Mal an den Start und gewann dabei 15 Rennen, elf davon im Riesenslalom. Unter die Top drei schaffte sie es 46 Mal. Zuletzt hatte die 30-Jährige aber immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Der Rücktritt fühle sich zu 100 Prozent richtig an, sagte Veith. „Es war ein Mix aus vielen kleineren Gründen, was der Hauptgrund ist, ist schwer einzuschätzen.“ Ihre genauen Zukunftspläne ließ sie offen.