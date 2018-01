später lesen Tour de Ski Östberg nach zweitem Etappensieg vorn - Bing knackt Norm FOTO: Jon Olav Nesvold FOTO: Jon Olav Nesvold Teilen

Ingvild Flugstad Östberg hat auch die dritte Etappe der Tour de Ski gewonnen und geht als Spitzenreiterin in den ersten Ruhetag. Im 10-Kilometer-Verfolgungsrennen in der freien Technik lief die Norwegerin am Neujahrstag in Lenzerheide nach 26:48,1 Minuten als Erste ins Ziel. dpa