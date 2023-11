Skispringen Nur Kraft besser: Deutsche belegen in Ruka vordere Plätze

Die Geschlossenheit gilt als großer Trumpf des Horngacher-Teams. Die Mannschaft war in der Vorbereitung so stark, dass für den früheren Einzel-Weltmeister Markus Eisenbichler kein Platz blieb. Es ist für die Skispringer eine Saison ohne Nordische Ski-Weltmeisterschaft und ohne Olympische Winterspiele. Die Höhepunkte sind die Vierschanzentournee rund um den Jahreswechsel sowie die Skiflug-WM am Kulm in Österreich im Januar.