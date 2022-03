Ski alpin : Nur Ferstl in Top Ten: Deutsche Ski-Asse fahren hinterher

Kvitfjell Auch im zweiten Rennen von Kvitfjell kann nur ein deutscher Skifahrer überzeugen. Josef Ferstl löst das Ticket für das Saisonfinale der Abfahrer, Andreas Sander nicht. Ein Südtiroler jubelt.

Ferstl war als Zehnter beim Sieg des Südtirolers Dominik Paris am Samstag mit Abstand bester Deutscher und qualifizierte sich so auch für das Saisonfinale der besten 25 Athleten in dieser Disziplin Mitte März im französischen Courchevel.

„Schritt nach vorne“

Ferstl empfand seine dritte Top-Ten-Platzierung in diesem Winter als „Schritt nach vorne“. Er habe „kämpfen, fighten und alles reinhängen“ wollen, sagte der 33-Jährige. Teilweise sei ihm das „sehr, sehr gut gelungen“, in manchen Passagen habe ihm „das letzte Quäntchen Überzeugung“ gefehlt. Bei den übrigen Deutschen fehlte deutlich mehr.

Zweiter wurde der im Abfahrts-Gesamtklassement führende Lokalmatador Aleksander Aamodt Kilde vor dem Schweizer Vortagessieger Niels Hintermann. Der Norweger Kjetil Jansrud beendete seine Karriere, in der er insgesamt fünf olympische Medaillen gewann, als 52. und mit großen Emotionen. Der 36-Jährige sank auf die Knie und küsste den Schnee im Zielraum. Danach nahmen ihn seine Teamkollegen auf die Schultern - bejubelt von den Zuschauern und etlichen anderen Fahrern. Am Sonntag steht zum Abschluss in Kvitfjell noch ein Super-G an.