Freitagsspiel Bundesliga : Nübel zurück im Schalke-Tor - Piatek bei Hertha auf Bank

Berlin Alexander Nübel steht erstmals nach der Verkündung seines Wechsels zum FC Bayern im Sommer wieder im Tor des FC Schalke 04.

Nach seiner Rotsperre von vier Spielen spielt der 23-Jährige wie angekündigt von Beginn an für den Revierclub in der heutigen Bundesliga-Partie am Freitagabend bei Hertha BSC. Sein Ersatzmann Markus Schubert fällt wegen Problemen an der Patellasehne aus.