Alpine Ski-WM : Norweger Foss-Solevaag gewinnt Slalom-Gold - Straßer patzt

Cortina d'Ampezzo Die letzte Goldmedaille der alpinen Ski-WM geht nach Norwegen. Sebastian Foss-Solevaag holt den Titel im Slalom. Deutschlands Außenseiterhoffnung Straßer enttäuscht - und hat Pech mit dem Reglement.

Der 29-Jährige setzte sich in Cortina d'Ampezzo vor dem überraschend starken Österreicher Adrian Pertl (+0,21 Sekunden) und seinem Landsmann Henrik Kristoffersen (+0,46) durch. Foss-Solevaag hatte in dieser Saison seinen ersten Weltcup-Slalom gewonnen und bei der WM in den Dolomiten bereits Gold im Teamevent gefeiert.