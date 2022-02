Olympische Winterspiele : Nordische Kombinierer ohne Medaille von der Großschanze

Zhangjiakou Die deutschen Nordischen Kombinierer haben bei den Olympischen Winterspielen in China eine Medaille verpasst.

Nach einem Sprung von der Großschanze und dem zehn Kilometer Langlauf reichte es für Manuel Faißt als besten Deutschen zu Platz vier. Gold holte sich am Dienstag in Zhangjiakou der Norweger Jörgen Graabak vor seinem Landsmann Jens Luraas Oftebro und Akito Watabe aus Japan. Vinzenz Geiger wurde Siebter, Julian Schmid Zehnter. Johannes Rydzek kam nur auf Rang 28. Vor vier Jahren war er in Pyeongchang Olympiasieger in dem Wettbewerb geworden.