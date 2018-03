später lesen Weltcup Nordische Kombination: Rießle gewinnt auch in Klingenthal FOTO: Hendrik Schmidt FOTO: Hendrik Schmidt Teilen

Team-Olympiasieger Fabian Rießle hat erstmals zwei Weltcup-Wettbewerbe in der Nordischen Kombination hintereinander gewonnen. Drei Tage nach seinem Sieg in Trondheim setzte sich der Schwarzwälder auch in Klingenthal durch. dpa