WM-Kader : Nordamerika-Profi Kühnhackl verstärkt Eishockey-Nationalteam

Tom Kühnhackl (r) 2019 im Trikot der New York Islanders. Foto: Jay Laprete/AP/dpa/Archiv

Nürnberg Der zweimalige Stanley-Cup-Sieger Tom Kühnhackl wird an der Eishockey-Weltmeisterschaft in Riga teilnehmen. Der Stürmer stoße als erster Nordamerika-Profi zur am Dienstag beginnenden letzten Vorbereitungsphase zur Auswahl, teilte der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) mit.

Damit kann der 29-Jährige vom AHL-Team Bridgeport mit dem Nationalteam gemeinsam am Samstag nach Lettland fliegen und wäre vom ersten WM-Spiel an einsatzbereit. Insgesamt hat Bundestrainer Toni Söderholm acht neue Spieler in seinen vorläufigen WM-Kader geholt. Vom deutschen Meister Eisbären Berlin zählen Torhüter Mathias Niederberger, Verteidiger Jonas Müller, Marcel Noebels, Lukas Reichel und Leonhard Pföderl neu zum Kader. Vom Finalisten Wolfsburg sind die Verteidiger Dominik Bittner und Janik Möser dabei.