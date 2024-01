Weltcup in Antholz Noch ein Dämpfer: Doll fährt verunsichert zur Biathlon-WM

Davon kann Doll im Moment nur träumen. „Ich bin froh, dass es zu Ende es ist. Es war viel Überwindungsarbeit. Jetzt kommt das Gewehr erst einmal ein paar Tage in die Ecke“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur nach vier Fehlschüssen zum Abschluss. Im Einzel am Donnerstag, als Johannes Kühn mit einem dritten Platz auf sich aufmerksam machte, landete der Schwarzwälder auf Rang 44. In der Mixed-Staffel am Samstag musste Doll trotz drei Nachladern in die Strafrunde - eine ordentliche Platzierung geriet für das Quartett dadurch erst recht außer Reichweite.