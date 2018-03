Noch 93 Punkte fehlen Dahlmeier bis zum Gelben Trikot

Beim Kontiolahti-Finale am Sonntag will die siebenmalige Weltmeisterin den Rückstand auf Kaisa Mäkäräinen weiter verkürzen. Die Finnin liegt mit 623 Punkten an der Spitze des Rankings und führt vor der Slowakin Anastasia Kuzmina (588), der Italienerin Dorothea Wierer (548) und Dahlmeier (530).

Mit dem Massenstart am Sonntag sind noch sechs Rennen zu absolvieren, ehe die Olympia-Saison am 25. März im russischen Tjumen endet. Für einen Sieg gibt es 60 Punkte - 360 Zähler sind also noch zu vergeben. Doppel-Olympiasiegerin Dahlmeier hat also durchaus noch Chancen, ihren Triumph im Gesamtweltcup aus der vergangenen Saison zu wiederholen.

Allerdings war sie nach Platz fünf im Sprint am Freitag völlig fertig und hatte auch über Halsschmerzen geklagt. In den Mixed-Staffeln am Samstag war die 24-Jährige deshalb nicht am Start, denn weitere Streichergebnisse kann sich die Ehrenbürgerin von Garmisch-Partenkirchen nicht leisten. Die siebenmalige Weltmeisterin hatte während der Saison schon ein paar Rennen wegen gesundheitlicher Probleme ausgelassen.

Neben Dahlmeier sind im Massenstart bei den Frauen noch die Sprint-Zweite Franziska Hildebrand, Vanessa Hinz und Maren Hammerschmidt am Start.

Bei den Männern sind ebenfalls vier deutsche Skijäger für das Duell der besten 30 qualifiziert. Mit Arnd Peiffer, Simon Schempp, Benedikt Doll und Erik Lesser laufen die deutschen Medaillengewinner der Winterspiele in Pyeongchang ab 13.30 Uhr (ZDF und Eurosport).

Sprint-Olympiasieger Peiffer und Simon Schempp, der Olympia-Zweite im Massenstart, wurden am Samstag in den Mixed-Staffeln für das 15-Kilometer-Rennen geschont. Über die 2x6 und 2x7,5 Kilometer kam das deutsche Quartett am Samstag nur auf Platz sieben, in der Single-Mixed sprang sogar nur Rang elf heraus.

